Участника «Правого сектора» задержали в Ростовской области
ФСБ сообщила о задержании украинского националиста в Ростовской области
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области жителя Украины, состоящего в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что задержанный мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне запрещенного в РФ вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия»**, а также состоял в «Правом секторе»*.
«В отношении задержанного возбудили два уголовных дела за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем и за организацию деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении.
В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого забрали предметы, подтверждающие его участие в составе незаконных вооруженных формирований.
* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.
** «Украинская добровольческая армия» — террористическая организация, запрещенная в России.