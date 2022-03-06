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    06 марта 2022, 16:41

    Участника «Правого сектора» задержали в Ростовской области

    ФСБ сообщила о задержании украинского националиста в Ростовской области

    Анатолий Минкин

    Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области жителя Украины, состоящего в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

    В ведомстве подчеркнули, что задержанный мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне запрещенного в РФ вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия»**, а также состоял в «Правом секторе»*.

    «В отношении задержанного возбудили два уголовных дела за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем и за организацию деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении.

    В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого забрали предметы, подтверждающие его участие в составе незаконных вооруженных формирований.

    * «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.

    ** «Украинская добровольческая армия» — террористическая организация, запрещенная в России.