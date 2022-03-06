Участника «Правого сектора» задержали в Ростовской области

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области жителя Украины, состоящего в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что задержанный мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне запрещенного в РФ вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия»**, а также состоял в «Правом секторе»*.

«В отношении задержанного возбудили два уголовных дела за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем и за организацию деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого забрали предметы, подтверждающие его участие в составе незаконных вооруженных формирований.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.

** «Украинская добровольческая армия» — террористическая организация, запрещенная в России.