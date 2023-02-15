Важное 15 февраля 2023, 10:50 Участника националистического полка «Азов» задержали в России ФСБ сообщила о задержании проникшего в Россию участника нацполка «Азов»

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Участника запрещенного украинского националистического полка «Азов»* задержали в России. На территорию страны он проник под видом беженца, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Операцию по задержанию мужчины провели в Ростове-на-Дону. По данным ФСБ, приехав в Россию, он попытался легализовать свое пребывание в стране.

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Сотрудники ФСБ установили, что мужчина вступил в структурное подразделение полка «Азов»* в 2016 году. В его составе он принимал участие в так называемом марше наций, который украинские националисты провели в Киеве.

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В ведомстве обратили внимание, что задержанный является приверженцем ультраправых неонацистских взглядов. В Ростове-на-Дону он занимался пропагандой среди молодежи интересов «Азова»*, зная, что в России эта организация признана террористической и запрещенной.

После задержания по месту жительства мужчины провели обыски. В квартире изъяли агитационные материалы и символику «Азова»*. Против иностранца возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. В настоящее время он находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.