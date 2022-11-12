Криминал 12 ноября 2022, 19:37 Участника банды Гагиева отправили в колонию на 20 лет СК: участник банды Гагиева Джиоев получил 20 лет колонии РИА «Новости»

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Суд приговорил Артура Джиоева, одного из участников банды Аслана Гагиева, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ

Подсудимого признали виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии.

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Следователи выяснили, что Джиоев совершал убийства и похищения. С 2010 года Гагиев назначил мужчину главой части группировки.

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Преступника приговорили к 19 годам колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенного приговора он в заключении проведет 20 лет с ограничением свободы сроком на два года.

В Ростове-на-Дону в 2021 году состоялся суд на руководителем банды Асланом Гагиевым. Кроме создания преступной группировки, его обвиняют в незаконном обороте оружия и убийствах. Признавать вину подсудимый отказался.

Участниками банды стали минимум 50 человек. Из них 25 уже получили приговор, еще восемь убили в ходе внутренних конфликтов в группировке.

За последние 10 лет члены банды совершили более 40 убийств и покушений на убийство. Также они похищали людей.