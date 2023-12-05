Криминал 05 декабря 2023, 11:55 Участник СВО на Сахалине получил шесть лет тюрьмы за уход из воинской части Суд на Сахалине приговорил военного к шести годам колонии за побег из зоны СВО РИА «Новости»

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес вердикт офицеру, который на два месяца самовольно ушел из воинской части в ДНР. Его приговорили к шести годам колонии и лишили воинского звания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным в преступлении по части пятой статьи 337 УК России «Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца». Он 4 июля оставил расположение подразделения в ДНР и ровно через два месяца самостоятельно пришел в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

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В суде заявили, что офицер сделал это для уклонения от службы и участия в боевых действиях, «из личной трусости» и ради отдыха. Мужчина два месяца проводил время по своему усмотрению. После возвращения и до суда он находился под подпиской о невыезде.

Военнослужащего приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима и лишению воинского звания гвардии ефрейтор. После заседания его взяли под стражу.

К двум годам 10 месяцам колонии приговорили сахалинского военного, который отказался ехать в зону проведения спецоперации, сообщили «Известия». Суд посчитал отягчающим обстоятельством тот факт, что офицер проигнорировал приказ в период частичной мобилизации.