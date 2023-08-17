Криминал 17 августа 2023, 07:54 Участник СВО лишился боевых наград и миллиона рублей Дело завели в Комосольске-на Амуре после кражи боевых наград и денег у участника СВО РИА «Новости»

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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту кражи миллиона рублей и боевых наград у участника специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Участник СВО из Комсомольска-на-Амуре подал заявление в полицию о краже четырех боевых наград, денежных средств, документов и другого имущества.

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Дознаватель рассмотрел обращение и отказал в возбуждении дела, сославшись на отсутствие события преступления. Однако прокуратура признала это решение незаконным и потребовала пересмотреть его.

«Следственные органы по результатам дополнительной проверки завели дело по статье „Кража в особо крупном размере“ в отношении неустановленного лица», — заявили в ведомстве.

Городская прокуратура взяла расследование под свой контроль и начала оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее в Забайкальском крае группа молодых людей жестоко избила участника СВО.