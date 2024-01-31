Эксклюзив 31 января 2024, 13:04 Участник СВО чуть не лишился 100 тысяч рублей, поверив аферистам Правоохранители помогли бойцу СВО из Челябинской области вернуть 100 тыс. руб. РИА «Новости»

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В Челябинске участника спецоперации обманули юристы. Они предложили ему помочь в оформлении дополнительной выплаты за ранение, получили деньги и перестали заниматься делом бойца. К разбирательствам подключились правоохранительные органы. Участник СВО Василий в беседе с «360» рассказал подробности ситуации.

Мужчина интересовался жилищным вопросом. За его плечами не одни боевые действия, в том числе спецоперация. Знакомый подсказал Василию, что тот может обратиться в профильную контору, которая поможет решить жилищный вопрос. Боец заинтересовался этим и начал искать информацию в интернете.

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«Просматривал и, может, всплывающее окно нажал. Мне перезвонили юристы и спросили, чем интересуюсь. Я им объяснил. Они сказали, что занимаются этим вопросом, консультация бесплатная. Я думаю, бесплатная — почему нет. Можно послушать, что скажут, посоветуют», — сказал он.

Василий приехал в офис, где его встретили добродушные парень и девушка. Вторая сразу же начала обрабатывать мужчину.

Девушка сказала: „Да, вам железобетонно положены квадратные метры“. Василий участник СВО

После этого в разговор вмешался молодой человек. Он начал расспрашивать про СВО и про ранение в частности. Поинтересовался, выплатили ли бойцу компенсацию. Василий отметил, что ему отдали деньги. Но собеседник начал убеждать бойца, что он может претендовать на большую сумму.

«Если честно, они меня убедили. Я поверил людям», — признался Василий.

Его попросили передать в контору всю сумму и не вмешиваться в дела, только получать письма с отчетами. Мужчина отдал им 100 тысяч рублей.

Спустя время те, с кем Василий заключил договор, перестали выходить на связь и читать его сообщения. Боец заподозрил неладное и обратился к своему знакомому юристу, который узнал, что у той конторы плохая репутация. Он предположил, что их деятельность больше похожа на мошенничество. Юрист взялся за дело и обещал, что сделает все возможное, чтобы решить проблему.

Вот он вышел на „Народный фронт“, мне уже оттуда перезвонили, я им также ситуацию объяснил. Они взяли все в оборот — прокуратуру, Следственный комитет подключили. Василий

После вмешательства в дело правоохранителей представители конторы перезвонили Василию. Мужчина потребовал обратно все деньги. Средства ему вернули.

Василий добавил, что мечтает купить УАЗ «Буханку», оборудовать ее и отправить гуманитарную помощь бойцам на фронт.