Участник шоу «Давай поженимся» попался на торговле наркотиками

Участника шоу «Давай поженимся» на Первом канале заподозрили в торговле наркотиками. Его задержали 15 октября после попытки сбыть крупную партию запрещенного вещества в подмосковной Ивантеевке. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная мера наказания за такое преступление — 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Из-за тяжести вменяемого ему преступления мужчину отправили в СИЗО до 15 декабря.

По данным источника, арестованный до 2001 года работал корреспондентом популярной телепрограммы «До 16 и старше…».