Участник ОПГ попался в Домодедове со слитками драгметаллов в планшете и колонках | 360°

Криминал 26 октября 2022, 14:23 Участник ОПГ попался в Домодедове со слитками драгметаллов в планшете и колонках Таможенники Подмосковья пресекли крупный канал контрабанды драгоценных металлов

Читать 360tv в

Сотрудники Московской областной таможни пресекли канал контрабанды драгоценных металлов. Незаконный бизнес организовала преступная группировка. Злоумышленники использовали необычный способ, чтобы прятать слитки. Их размещали в конструкции портативных зарядок, колонок, планшетов, а потом вывозили в багаже на самолетах, сообщили в пресс-службе ФТС.

Одного из подозреваемых поймали в аэропорту Домодедово. Он пытался переправить в Турцию сплавы золота и палладия общим весом более 4,5 килограмма. Слитки нашли в багаже после частичного вскрытия блока питания для компьютера, там была скрыта прямоугольная пластина из металла белого цвета.

Реклама

Помимо этого, злоумышленник перевозил три портативных внешних аккумулятора, три адаптера, две музыкальные колонки и планшет. Технику отправили на экспертизу, которая показала, что в каждом предмете скрыты драгоценные металлы общей стоимостью 17,5 миллиона рублей.

Реклама

В ходе расследования таможенники выяснили, что кустарная лаборатория ОПГ находится в Смоленской области. Там преступники очищали металлы, извлеченные из микросхем, конденсаторов, транзисторов, а потом незаконно вывозили их за рубеж.

В квартирах членов ОПГ в Москве и Подмосковье провели обыски, обнаружив три единицы огнестрельного оружия без документов и патроны к нему, а также 70 тысяч долларов наличными. Предметы изъяли и направлены на экспертизу.

По данному факту возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, совершенной организованной группой. Фигурантов арестовали, им грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.