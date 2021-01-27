Участник ОПГ отправился в колонию в Кургане
Участник преступной группировки попал в тюрьму за покушение на убийство знакомого в Кургане. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СК России по региону.
По данным сайта «Дни.ру», мужчина получил семь лет в колонии строгого режима. Уточняется, что в конце 2019 года он напал на знакомого и ранил его ножом из-за конфликта на почве финансов.
«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора суда в отношении 43-летнего участника организованной преступной группы», — сообщил в СК.