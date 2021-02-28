Участник нападения на полицейских в Дагестане умер в больнице

Один из подозреваемых в нападении на сотрудников полиции в Махачкале скончался в воскресенье в больнице. Он был ранен сотрудником при ответном выстреле. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Дагестану.

«Принятыми мерами безопасности в соответствии с действующим законодательством ответной стрельбой полицейских мужчина был ранен и доставлен в больницу, где в последующем скончался», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нападающий ранил полицейского в левое плечо. В каком состоянии он сейчас находится, неизвестно.

По версии следствия, 25-летний житель Махачкалы выстрелил в полицейского из травматического пистолета. Стрельба произошла рядом с рестораном «Столичный», который расположен на улице Железнодорожной.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Перестрелка произошла из-за просьбы полицейских предоставить документы. Второй мужчина, находившийся рядом с нападающим, решил убежать. Но его быстро задержали.