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    28 февраля 2021, 11:57

    Участник нападения на полицейских в Дагестане умер в больнице

    Анастасия Калинина

    Один из подозреваемых в нападении на сотрудников полиции в Махачкале скончался в воскресенье в больнице. Он был ранен сотрудником при ответном выстреле. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Дагестану.

    «Принятыми мерами безопасности в соответствии с действующим законодательством ответной стрельбой полицейских мужчина был ранен и доставлен в больницу, где в последующем скончался», — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, нападающий ранил полицейского в левое плечо. В каком состоянии он сейчас находится, неизвестно.

    По версии следствия, 25-летний житель Махачкалы выстрелил в полицейского из травматического пистолета. Стрельба произошла рядом с рестораном «Столичный», который расположен на улице Железнодорожной.

    В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    Перестрелка произошла из-за просьбы полицейских предоставить документы. Второй мужчина, находившийся рядом с нападающим, решил убежать. Но его быстро задержали.