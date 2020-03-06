Участник массовой драки сбил людей на машине в Москве. Видео

Посетители одного из столичных ресторанов устроили на улице массовую драку. В какой-то момент мужчина сел в машину и сбил обидчиков. Все произошедшее попало на камеры наружного наблюдения.

Инцидент произошел возле ресторана на Дмитровском шоссе. Несколько мужчин вышли из заведения на улицу, где между ними завязался конфликт. Они начали драться, а затем один из участников потасовки сел в белый автомобиль и начал давить людей. В итоге водитель сбил двух человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, массовую драку утроили 29 февраля в Москве. После наезда в больницу доставили пострадавшую девушку. Сам водитель скрылся с места случившегося, но потом полиции его удалось найти. Мужчина попал под уголовное дело об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится под домашним арестом.