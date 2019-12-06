Участковому с Арбата дали три года колонии. Он пошел на преступление ради показателей

Дело бывшего участкового уполномоченного полиции по московскому району Арбат рассмотрел Пресненский суд столицы. Следствие установило, что он делал «закладки» наркотиков, чтобы улучшить показатели раскрываемости. Вина подсудимого доказана. Суд дал ему три года за превышение полномочий.

Как установило следствие, старший лейтенант был назначен на должность участкового по району Арбат в 2017 году. Чтобы улучшить показатели по раскрываемости, он придумал комбинацию. Он сделает «закладку» с наркотиками, потом ее кто-то продаст, а при передаче запрещенных веществ покупателя можно будет на месте задержать с поличным и оформить раскрытое преступление.

К выполнению плана участковый привлек ранее судимого Стебловского. Он состоял на профилактическом учете как отбывавший уголовное наказание. Бывший зэк подрабатывал извозом. Иногда его пассажиры интересовались наркотиками. Участковый велел в таком случае сразу звонить ему.

К Стебловскому подсел пассажир, уроженец Средней Азии. Мужчины разговорились в пути, оказалось, что пассажир очень хотел бы приобрести наркотики. Стебловский тут же позвонил участковому. Тот велел везти клиента к памятнику Пушкину и Гончаровой на Арбате. Пока они доедут, пакетик с запрещенным веществом будет уже там.

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Так и поступили. Когда клиент вынимал «закладку», на него набросился участковый, застегнул на покупателе наручники и сдал ближайшему наряду патрульных. В участке полицейский предложил наркоману сделку: тот скажет, что нашел дозу в другой части Москвы, а в ответ ему будут послабления и мягкий приговор. Морально сломленный задержанный согласился и подписал все, что от него требовалось.

Но махинация вскрылась. Теперь уже сам участковый стал вначале подозреваемым, потом обвиняемым. Следствие шаг за шагом доказало всю цепочку незаконных действий коллеги. Были опрошены свидетели, собраны доказательства. Дело с обвинительным заключением (копия есть в распоряжении «360») было направлено в суд.

«Наш подзащитный был оправдан по статье о сбыте наркотиков. Ему только вменили в вину превышение служебных полномочий в виде неправильного оформления документов при задержании потерпевшего по делу. Прокурор просил для него 15 лет лишения свободы, а дали в итоге три года общего режима. Кстати, статистика играет превалирующую роль в правоохранительной системе. Это является основным критерием оценки их деятельности», — рассказал «360» адвокат участкового Никита Чумак.

В итоге Пресненский суд Москвы признал, что бывший участковый превышал служебные полномочия. Следующие три года он проведет в заключении.