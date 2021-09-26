Участкового и машиниста на Урале обвинили в изнасиловании девочки

В Первоуральске задержали двух подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней, один из которых является участковым полиции, а второй — помощником машиниста. Об этом со ссылкой на СК по Свердловской области сообщило РИА «Новости».

Следователи возбудили уголовное дело. Обвинение задержанным уже предъявлено. Обоим может грозить до 20 лет тюрьмы. Вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время. В рамках расследования также намерены выяснить, каким образом участкового приняли на службу в органы.

Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых рассказал, что 25 сентября в ОВД Первоуральска обратилась 12-летняя девочка, которая заявила, что ее изнасиловали двое неизвестных. Вскоре в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Один из них — участковый 1988 года рождения, младший лейтенант, который находился на выходном. Он начал службу в полиции в мае 2020 года. Вторым оказался мужчина 1980 года рождения, работающий помощником машиниста на местном предприятии. За плечами у него ряд судимостей, в том числе за убийство и разбой.

В МЧС Башкирии ранее опровергли информацию об увольнении спасателя из-за изнасилования.