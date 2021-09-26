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    26 сентября 2021, 18:20

    Участкового и машиниста на Урале обвинили в изнасиловании девочки

    Александр Блинов

    В Первоуральске задержали двух подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней, один из которых является участковым полиции, а второй — помощником машиниста. Об этом со ссылкой на СК по Свердловской области сообщило РИА «Новости».

    Участкового и машиниста на Урале обвинили в изнасиловании девочки

    Следователи возбудили уголовное дело. Обвинение задержанным уже предъявлено. Обоим может грозить до 20 лет тюрьмы. Вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время. В рамках расследования также намерены выяснить, каким образом участкового приняли на службу в органы.

    Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых рассказал, что 25 сентября в ОВД Первоуральска обратилась 12-летняя девочка, которая заявила, что ее изнасиловали двое неизвестных. Вскоре в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Один из них — участковый 1988 года рождения, младший лейтенант, который находился на выходном. Он начал службу в полиции в мае 2020 года. Вторым оказался мужчина 1980 года рождения, работающий помощником машиниста на местном предприятии. За плечами у него ряд судимостей, в том числе за убийство и разбой.

    В МЧС Башкирии ранее опровергли информацию об увольнении спасателя из-за изнасилования.