Уборщица из казанской школы рассказала, как вахтерша нажала на тревожную кнопку

Дежурившая на входе школы №175 в Казани вахтерша нажала на тревожную кнопку и тем самым оповестила директора о парне с оружием. После случившегося женщина находится в сильнейшем шоке. Об этом «360» рассказала уборщица этого учебного заведения.

Она отметила, что просто так к тревожной кнопке не подойдешь.

«Никого же не пускают посторонних. <…> Мы его не застали. Но у него (стрелка — прим. ред.) лицо знакомое, но какой-то незаметный был. Может, приходил, к одноклассникам», — сказала она.

Женщина добавила, что после случившегося вахтерша находится в сильнейшем шоке и не помнит, что делала после нажатия на кнопку.

«Она в шоке. У нее стресс. А может, временно сознание потеряла — я так предполагаю. Потому что потом она говорит: „Мне голову заклинило“», — вспомнила слова коллеги уборщица.

Бабушка учащихся в этой школе мальчиков отметила, что вахтерше помог рабочий. Он прикрыл ее, когда она побежала к тревожной кнопке.

«Можно сказать, прикрыл ее. Он не охранник, а рабочий по зданию. Он в этот момент там был», — заявила женщина.

Трагедия в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание с оружием, поднялся на третий этаж и расстрелял семь учеников 8 «А» класса и учительницу. Также среди погибших еще одна сотрудница школы. По последним данным от властей, еще 23 человека находятся в больнице. Нескольких из них готовят к транспортировке на лечение в Москву.

Стрелка задержали. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более людей. Центральный аппарат СК РФ будет заниматься расследованием.