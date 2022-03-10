Уборщица магазина электроники воровала технику под видом мусора в Магнитогорске
Жительница Магнитогорска воровала технику из магазина. Она работала там уборщицей и выносила товар в пакетах для мусора. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
За все время она успела украсть электробритву, внешний жесткий диск, наушники, беспроводной контроллер и звуковые колонки. Это стало известно только после ее увольнения, когда руководство магазина посмотрело камеры видеонаблюдения.
Суд приговорил уборщицу к штрафу и компенсации в пользу магазина.