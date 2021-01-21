Уборщица из Калининграда перевела телефонным мошенникам почти миллион

Неизвестные представились сотрудниками банка. Они убедили свою жертву взять кредиты в банке и перечислить деньги на якобы безопасные счета. В итоге местные жительницы в возрасте 41 и 64 лет оказались должны финансово-кредитным организациям почти миллион рублей.

Уборщица оформила кредиты и перевела сумму на карты злоумышленников. Так она осталась без 652 тысяч рублей. В разговоре неизвестные выяснили, что у жительницы Калининграда есть мать, и посоветовали провести с ее деньгами ту же процедуру. Поэтому жертва взяла в банке еще 305 тысяч и отправила их злоумышленникам.

В 2020 году каждый второй россиянин общался с банковскими аферистами, говорили аналитики. Тогда они орудовали, прикрываясь пандемией. Злоумышленники предлагали гражданам тестирование, «штрафовали» за нарушение режима самоизоляции и обещали перечислить государственные пособия.