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    21 января 2021, 18:14

    Уборщица из Калининграда перевела телефонным мошенникам почти миллион

    Алена Макаренко

    Злоумышленники из Калининграда обманули двух женщин — уборщицу и ее мать-пенсионерку на сотни тысяч рублей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

    Неизвестные представились сотрудниками банка. Они убедили свою жертву взять кредиты в банке и перечислить деньги на якобы безопасные счета. В итоге местные жительницы в возрасте 41 и 64 лет оказались должны финансово-кредитным организациям почти миллион рублей.

    Уборщица оформила кредиты и перевела сумму на карты злоумышленников. Так она осталась без 652 тысяч рублей. В разговоре неизвестные выяснили, что у жительницы Калининграда есть мать, и посоветовали провести с ее деньгами ту же процедуру. Поэтому жертва взяла в банке еще 305 тысяч и отправила их злоумышленникам.

    В 2020 году каждый второй россиянин общался с банковскими аферистами, говорили аналитики. Тогда они орудовали, прикрываясь пандемией. Злоумышленники предлагали гражданам тестирование, «штрафовали» за нарушение режима самоизоляции и обещали перечислить государственные пособия.