«Убью и закопаю на стройке». Экс-любовница рассказала об отношениях с Соколовым

Женщина, которая в прошлом была студенткой и любовницей Олега Соколова, рассказала о знакомстве, жизни и расставании с ним. По ее словам, мужчина был крайне авторитарен и часто впадал в истерики.

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Интервью «Фонтанке» дала именно та девушка, чья заявление в полицию об избиении в последние недели обсуждали все СМИ. Она познакомилась с историком еще в 2004 году. Ей было 18 лет, ему — 48. Вчерашняя школьница пришла к нему на собеседование в тот самый дом на Мойку. Соколов тогда искал себе ассистентку. Однако девушку не устроила объем работы и зарплата.

В следующий раз они встретились через год. Тогда обвиняемый в жестоком убийстве преподаватель читал для ее курса лекции по истории Франции. Но и тогда между ними ничего не произошло.

Отношения начались во второй половине 2007 года, когда они увиделись на одной из публичных лекций. Только спустя какое-то время студентка узнала, что ее любовник женат. Он пытался это тщательно скрыть.

Несмотря на это отношения продолжилась. По признанию женщины, Олег Соколов был ее первой любовью.

«Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. Мне он много читал, воспитывал, всячески вовлекал меня в свою деятельность. Он действительно очень сильно развивал тех людей, которые с ним жили», — отметила женщина.

Однако то, чего Соколов не делал, так это не протежировал своих возлюбленных. По словам экс-любовницы, ему просто нравилось видеть их с собой рядом и показывать как красивый аксессуар.

Когда петербурженка поняла, что историк не собирается разводиться со своей женой, она решила закончить отношения. Сначала бывший доцент СПбГУ впал в истерику, но потом взял себя в руки и притворился спокойным и дружелюбным. Таким образом он заманил девушку в свою квартиру, где избил.

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«Он орал, что я, монстр, чудовище, он был абсолютно уверен, что у меня есть любовник. Я думаю, что он хотел меня убить, но по каким-то причинам он этого сделать не смог. Он на самом деле угрожал мне: «Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере у меня», — рассказала женщина.

По ее словам, Соколов вообще отличался истеричным поведением. При этом его настроение, по утверждениям собеседницы издания, менялось очень быстро. Он мог быть крайне агрессивен, а в следующий момент уже приходил в себя.

«Порой, когда заходила какая-то неприятная для него тема, он впадал в такую же истерику, как с ним было в суде. Он мог упасть на колени, ползать, реветь, выть и моментально приходил в себя», — подчеркнула экс-возлюбленная.

Олег Соколов обвиняется в убийстве своей аспирантки и любовницы 24-летней Анастасии Ещенко. Рано утром 9 ноября полиция вытащила его из реки Мойка в Санкт-Петербурге. Он сознался в убийстве девушки. Сейчас мужчина находится под арестом. После произошедшего он был уволен из СПбГУ.