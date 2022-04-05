Убившую своего мужа из пневматической винтовки женщину арестовали под Волгоградом

Во Фроловском районе Волгоградской области взяли под стражу 37-летнюю местную жительницу, которая застрелила мужа в ходе семейного конфликта. Подозреваемая задержана до 1 июня. Примечательно, что в семье остались двое несовершеннолетних детей.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу областных судов, убийство было совершено 30 марта в хуторе Большой Лычак Волгоградской области. В ходе серьезной ссоры с супругом волгоградка выстрелила ему в область живота из пневматического оружия. Медики не смогли спасти пострадавшего, и день спустя он умер в местной больнице.

2 апреля виновницу произошедшего задержали. Два дня спустя фроловский городской суд принял решение арестовать женщину до 1 июня. Уточняется, что на иждивении у подозреваемой находятся два несовершеннолетних ребенка. Кто возьмет на себя опеку над детьми, если волгоградка получит тюремный срок, не уточняется.