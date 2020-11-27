Убившую отца жительницу Екатеринбурга приговорили к 8 годам тюрьмы

Уточняется, что местная жительница распивала алкоголь во дворе со своим отцом. Между мужчиной и его дочерью произошел конфликт. Женщина взяла нож и начала замахиваться на отца. Ее действия пресек сосед.

По возвращении домой ссора продолжилась. В результате подсудимая вновь взяла в руки нож и нанесла мужчине колото-резанное ранение груди. Пострадавшего госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь двое суток, спасти пациента не удалось.

Свердловчанке предъявили обвинение по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.