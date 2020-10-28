Убившую 9 человек банду будут судить в Подмосковье

Подмосковные следователи завершили расследование дела о банде, убившей девять человек, занимавшейся грабежами и незаконным оборотом оружия. Теперь восемь задержанных предстанут перед судом.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов банды, обвиняемых в организации и участии в банде, в совершении убийств, похищения, вымогательств, разбойных нападений и грабежей, а также в незаконном обороте оружия и хищении оружия», — сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи выяснили, что преступники орудовали в Подмосковье с января 2001 по сентябрь 2017 года. За это время члены банды убили девять человек. Причиной расправ в одних случаях была корысть, а в остальных — месть. Жертвами задержанных были другие преступники и обычные люди.

«Обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег, бандиты похитили, вымогали деньги, а затем связанного бросили на кладбище в зимнее время, где мужчина скончался», — рассказали в региональном ГСУ СК.

Расследование преступлений банды началось осенью 2016 года. Тогда в Раменском районе нашли тело коммерсанта с огнестрельными ранениями. По словам пресс-службы, сложность расследования заключалась в давности преступлений. Кроме того, четверо обвиняемых были в розыске. В итоге уголовное дело из 39 томов отправят на рассмотрение в суд.