Убивший жену челябинский депутат может выйти из СИЗО

Ревнивый под подозрением. Что известно об убийстве супруги челябинского депутата Подробнее

«Защита Зарипова обжалует решение Карталинского городского суда о продлении содержания его под стражей до 21 января 2020 года. Оно было принято 18 октября по ходатайству следствия», — сказали в Челябинском областном суде.

Депутат ночью 21 августа застрелил свою супругу из охотничьего ружья в присутствии троих детей. По словам Зарипова, причиной стала ревность. Он объяснил, что его супруга якобы собиралась бросить его и уехать с детьми к новому возлюбленному.