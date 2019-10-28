Убивший жену челябинский депутат может выйти из СИЗО
Депутат челябинского поселка Локомотивный Азат Зарипов, который убил свою жену в присутствии детей, оспорил решение суда о содержании в СИЗО. Апелляцию рассмотрят 29 октября. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
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«Защита Зарипова обжалует решение Карталинского городского суда о продлении содержания его под стражей до 21 января 2020 года. Оно было принято 18 октября по ходатайству следствия», — сказали в Челябинском областном суде.
Депутат ночью 21 августа застрелил свою супругу из охотничьего ружья в присутствии троих детей. По словам Зарипова, причиной стала ревность. Он объяснил, что его супруга якобы собиралась бросить его и уехать с детьми к новому возлюбленному.