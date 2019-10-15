Убивший в ЯНАО сослуживца и его жену полицейский был в депрессии

Сотрудник правоохранительных органов Ноябрьска (ЯНАО), который застрелил в начале лета своего коллегу, его жену и потом покончил с собой, находился в депрессии из-за долгов, недовольства работой и других бытовых обстоятельств.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый в двойном убийстве с начала 2019 года находился в подавленном состоянии. Об этом сообщил официальный портал регионального главка СК.

Гибель полицейских в ЯНАО будет расследовать центральный аппарат МВД Подробнее

Следователи опросили более 60 свидетелей и узнали, что полицейский не мог решить свои финансовые проблемы и был неудовлетворен работой.

Незадолго до убийства он говорил, что собирается покончить с собой. Чтобы суицид дался ему легче, он планировал сначала убить кого-либо из своих знакомых.

Застрелить он решил коллегу, с которым у него был конфликт по работе.

Пресс-служба МВД РФ 3 июня 2019 года сообщила о том, что в Ноябрьске были найдены тела двух стражей порядка и женщины с огнестрельными ранениями. Тело одного полицейского обнаружили в здании участка, второго — в машине за котельной, а женщины — в квартире.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».