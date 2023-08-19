Криминал 19 августа 2023, 01:08 Убивший студента из-за PlayStation учитель английского пойдет под суд

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Полицейские Краснодара завершили расследование убийства, которое произошло в апреле 2023 года. Тогда 34-летний учитель английского расправился с 18-летним студентом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные СК по Краснодарскому краю.

Учитель английского обнаружил в интернете объявление о продаже новой Sony PlayStation и ноутбука. Злоумышленник пришел в квартиру к студенту и, когда тот отвлекся, зарезал молодого человека. Полицейские обнаружили на его теле 17 ножевых ранений.

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Мужчина похитил из квартиры ноутбук, игровую консоль, мобильный телефон и другие ценные вещи. Злоумышленника удалось обнаружить по записям с камер видеонаблюдения.