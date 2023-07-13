Криминал 13 июля 2023, 21:49 Убивший отца и деда россиянин показал, где спрятал их тела СК: житель Гатчины признался в убийстве отца и деда и показал, где искать их тела

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Житель Гатчинского района Ленинградской области признался в убийстве отца и дедушки, которое совершил в мае этого года. Он также показал следователям, где закопал тела. Региональное управление СК опубликовало оперативное видео.

О пропаже 59-летнего отца и 87-летнего дедушки обвиняемый сам сообщил в полицию. Долгое время тела не могли найти, и двое мужчин считались без вести пропавшими. Их родственник часто менял показания, иногда частично признавая вину. В связи с этим он стал главным подозреваемым в этом деле. Его задержали еще в мае.

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«Под тяжестью доказательств, собранных в ходе следствия, в том числе при проверке всех версий фигуранта и его алиби, а также с учетом полученных результатов судебных экспертиз и допросов свидетелей обвиняемый признался в совершенном преступлении», — рассказали следователи.

Он также признался, что совершил двойное убийство с целью скрыть другое преступление. Так он хотел скрыть, что украл с карты деда 1,2 миллиона рублей.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».