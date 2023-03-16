Криминал 16 марта 2023, 18:06 Убивший из огнемета мирных жителей Рубежного боец ВСУ получил 20 лет колонии СК: украинский военнослужащий, убивший двух жителей в ЛНР, получил 20 лет колонии

Читать 360tv в

Украинскому военнослужащему, убившему из огнемета двух мирных жителей в городе Рубежном в Луганской Народной Республике, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Обвиняемого зовут Андрей Карманов. Он служил в 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Реклама

Его признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также в других преступлениях.

Реклама

Следствием и судом установили, что 2 апреля прошлого года Карманов выстрелил из реактивного огнемета по машине с надписью «Люди». В этой иномарке пытались эвакуироваться мирные жители. В результате два человека погибли, а трое получили травмы. От самого автомобиля ничего не осталось.

Карманов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.