Криминал 16 января 2024, 20:35 Убивших своих подруг в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми Расправившихся с тремя подругами подростков из Екатеринбурга признали вменяемыми РИА «Новости»

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Обвиняемых в убийстве трех человек в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми. Об этом сообщило Ura.ru.

Начальник следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району Артем Решетников рассказал о результатах психолого-психиатрических экспертиз, которые показали вменяемость несовершеннолетних.

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«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Они носили спонтанный характер, не были преступлениями, которые долго готовили», — пояснил он.

Сейчас правоохранители изучают образ жизни подростков. Также проверку проведут в их учебных заведениях на предмет профилактики преступлений.

Первое убийство произошло в августе 2023 года. По версии следствия, 15-летний подросток расправился с 17-летней девушкой. Пара находилась в гостях на Надеждинской улице в Старой Сортировке и распивала алкоголь.

Второй 16-летний подросток в ноябре жестоко расправился с 14-летней подругой и ее матерью. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и ударил несколько раз ножом в ее квартире. После этого дождался мать подруги и также изрезал ее.