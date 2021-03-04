Убившие лося браконьеры попались правоохранителям в Ленобласти

В лесу около деревни Керро (Ленинградская область) задержали двух браконьеров, которые убили лося. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, общественники нашли разделанную тушу животного и организовали на месте дежурство. На следующий день браконьеры, пристрелившие лося, были задержаны. Они вернулись за своей добычей и попались с поличным.

«На месте работала следственно-оперативная группа УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. Проводится расследование», — отмечается в сообщении.

Правоохранители ищут третьего мужчину, который также причастен к убийству животного. Возбуждено уголовное дело.