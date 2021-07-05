Убившие биатлониста в Сибири получили по 14,5 года колонии

Суд вынес приговор Сергею Шмелеву и Андрею Шилову — сыну бывшего судьи и его приятеля. Они до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Теперь их ждет 14 с половиной лет колонии строгого режиме.

Прокурор требовал для каждого по 15 лет. Газета «Наш Красноярский край» также сообщила, что в качестве штрафов они должны заплатить 5,5 миллиона рублей.

Шмелев и Шилов в сентябре 2019 года избили биатлониста в Красноярске. Все действие они снимали на камеру и специально мазали себя кровью жертвы. Они не пускали к Сисигину врачей.

Позже медики все же смогли забрать биатлониста. Его госпитализировали. За жизнь спортсмена боролись три недели, но он скончался.

После нападения открыли уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека». Им занялся центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемых арестовали. Известно, что Шилов — сын адвоката и бывшего судьи Красноярска и председателя районного совета депутатов.