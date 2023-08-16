Криминал 16 августа 2023, 13:28 Убившему юношу за звонки в Россию бойцу ВСУ дали больше 20 лет тюрьмы Суд дал 21 год колонии бойцу ВСУ, убившему в Мариуполе юношу за звонки в Россию РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил в 21 году колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего молодого человека в Мариуполе за звонки в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал украинского военнослужащего Виталия Миненко виновным в убийстве, совершенном по мотивам идеологической и политической вражды, а также использовании запрещенных методов в вооруженном конфликте и жестком обращении с мирным населением.

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Следствие установило, что вместе с другими солдатами Миненко в марте 2022 года занял позицию в одном из домов на Морском бульваре в Мариуполе.

На улице он остановил молодого человека 2001 года рождения в гражданской одежде и без оружия. Во время обыска нашли телефон, с которого он совершал звонки в Россию. После этого Миненко отконвоировал задержанного и расстрелял его.

В ведомстве отметили, что в то время другие местные жители находились в подвале школы напротив дома с боевиками. Молодой человек поднялся на улицу, чтобы связаться с оставшейся в Донецке матерью, но сделать этого не успел.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»* к 25 годам за убийство военнопленного.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.