Эксклюзив 01 декабря 2023, 16:28 Убившей младенца в туалете «Ласточки» матери вынесли приговор в Москве Лефортовский суд Москвы вынес приговор матери, убившей младенца в туалете поезда РИА «Новости»

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Лефортовский районный суд города Москвы вынес приговор женщине за убийство ее новорожденного ребенка в туалете электропоезда «Ласточка». Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что 25-летняя обвиняемая, находясь в поезде Московского центрального кольца, родила младенца. Ребенок был жизнеспособен. Однако женщина убила его, нанеся 44 колото-резаных ранения.

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Приняв во внимание серьезность преступления и характеристики личности обвиняемой, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «360» сообщал о том, что женщину доставили в суд. На допросе она рассказала, что ехала на «Ласточке» по МЦК от станции «Новохохловская», когда у нее начались внезапные роды. Новорожденного ребенка она убила ножницами.

А на востоке столицы в ванной погибла годовалая девочка. Мать оставила ребенка без присмотра.