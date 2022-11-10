10 ноября 2022, 12:52
Убившей годовалую дочь москвичке назначат психолого-психиатрическую экспертизу
СКР: сбросившая с 11-го этажа дочь москвичка признала вину, суд изберет ей меру пресечения
Жительница Чертанова призналась в том, что сбросила годовалую дочь с 11-го этажа. Ей предъявили обвинение, меру пресечения изберет суд. Следователи настаивают на аресте, сообщили в СКР.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
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Москвичку выписали из больницы, после этого она приняла участие в следственных действиях. На допросе 26-летняя мать во всем созналась, а во время проверки показаний на месте преступления подробно рассказала о событиях 8 ноября.
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Следствие назначит ей комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ребенка женщине грозит от восьми до 20 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок от одного до двух лет либо пожизненное лишение свободы.
Девочку у дома в Сумском проезде нашли дворники. Ее госпитализировали, но на следующий день она умерла. Мать сбросила дочь с 11-го этажа, а сама осталась в квартире и включила газ.
В Омской области другая женщина убила двухлетнюю дочь за разбросанные крошки от хлеба, сообщил «Царьград».
Москва 2022
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