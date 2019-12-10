Убившего жену на глазах детей челябинского депутата госпитализировали из-за ухудшения состояния

«В ноябре 2019 года Зарипова направили на судебно-психиатрическую экспертизу в государственное судебное экспертное учреждение за пределами Челябинской области. На момент убытия его состояние здоровья оценивалось как удовлетворительное», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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На этой неделе стало известно о госпитализации Зарипова в связи с ухудшением состояния. Его адвокат сообщила, что выясняет подробности произошедшего.

Отмечается, что у обвиняемого тяжелая форма диабета. Он сам, его защитник и даже мать убитой жены настаивали на помещении мужчины под домашний арест. Однако Катарлинский городской и Челябинский областной суды поддержали сторону обвинения и отправили мужчину в СИЗО.