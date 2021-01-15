Убившего женщину-таксиста мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы

Знакомые обнаружили, что 32-летняя женщина бесследно исчезла. Отмечается, что она отправилась по заказу клиента в Северский район, после чего перестала выходить на связь. Тело жительницы Краснодара нашли через несколько дней поисков.

Как установили следователи, 13 марта мужчина предложил женщине отдохнуть в тихом месте на природе в станице Смоленской. Он задушил свою знакомую, так как знал, что у нее при себе большая сумма денег. Злоумышленник ограбил ее, тело вывез в овраг рядом с селом Шабановское.

Мужчина продал автомобиль погибшей. В целом сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. Суд признал его виновным в убийстве, разбое и краже.

«Подсудимому назначили 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также взыскал с подсудимого два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим», — уточнили в пресс-службе.

Осужденный может еще обжаловать приговор, так как решение суда пока не вступило в силу.