Криминал 25 января 2023, 04:14 Убившего трех человек кувалдой жителя Владимирской области признали невменяемым

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Жителя Владимирской области, который убил трех человек с помощью кувалды, молотка и других строительных инструментов, признали невменяемым в ходе психиатрической экспертизы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального Следственного комитета.

Преступление произошло 1 марта 2022 года. Злоумышленник пришел к своему другу. По неизвестным причинам он схватил молоток и до смерти забил им хозяина квартиры, а также его престарелую мать. Мужчина и женщина погибли на месте до приезда скорой помощи.

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После он пошел к другому знакомому, которого убил найденной на месте кувалдой. От ударов пострадавший также погиб.

Нападавшего задержали по горячим следам и поместили в СИЗО. В ходе психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина болен и представляет угрозу для общества. Следователи будут настаивать на принудительном лечении в психиатрической больнице.