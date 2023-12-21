Криминал 21 декабря 2023, 16:18 Убившего своего знакомого в машине мужчину осудили на 13 лет в Москве Убийца знакомого в автомобиле в Москве получил 13 лет колонии строгого режима

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Лему Ибрагимову, которого обвинили в убийстве мужчины в машине год назад, выдвинули приговор. Его осудили на 13 лет. Мужчина свою вину не признал. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе следствия установили, что 7 сентября 2022 года Ибрагимов ехал в автомобиле Mercedes-Benz, которым управлял его знакомый, бизнесмен Тарас Шевченко, в районе Новоарбатского моста. В ходе беседы между мужчинами началась ссора.

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В итоге обвиняемый выстрелил семь раз из пистолета в оппонента. Шесть пуль попали в шею и грудь мужчины. Знакомый убийцы скончался на месте. Ибрагимова же задержали прямо на месте преступления.

В пресс-службе столичного Следственного комитета отметили, что следователи оперативно провели комплекс необходимых следственных действий: собрали материалы, характеризующие личность фигуранта, и допросили очевидцев. Полученная информация подтвердила вину подсудимого, которую он отказывался признавать.

Дорогомиловский районной суд Москвы 21 декабря вынес Ибрагимову приговор. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и его частей, а также в убийстве.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

Накануне суд вынес приговор убийце двух спавших взрослых и ребенка на востоке Москвы.