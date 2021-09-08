Убившего семью подростка из Перми отправят в психбольницу

Суд Пермского края решил отправить 16-летнего подростка, который убил родителей и младшую сестру, в психбольницу. Об этом сообщил ТАСС.

«Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Постановление о его переводе из-под стражи в психиатрический стационар уже есть в деле», — рассказали в пресс-службе суда.

Подросток убил свою семью 1 марта 2021 год в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края. После задержания он рассказал, что сначала напал на маму. Спустя полчаса или час лишил жизни отца. Его последней жертвой стала 12-летняя сестра. По данным Следственного комитета, орудием убийства стал топор.

Адвокат школьника заявил «360», что его клиент пошел на преступление из-за постоянных оскорблений. Защитник рассказал, что подростку не нравилось, что родители заставляли ходить его в школу. Когда они стали говорить ему об этом 1 марта, подросток не выдержал.

Адвокат тогда отметил, школьник после случившегося все осознал и раскаивается в случившемся.