Убившего семью из-за наследства жителя Краснодара приговорили к 24 годам тюрьмы

Жителя Краснодара Сергея Худякова приговорили к 24 годам колонии за убийство жены и ее сына. Расправиться с семьей он решил из-за наследства, сообщил корреспондент «360» из зала суда

Двойное убийство произошло в станице Павловская 25 ноября 2020 года. Худяков пошел на преступление после того, как во время ссоры его жена заявила, что завещала двум сыновьям от первого брака магазины в станице, несколько автомобилей и крупную сумму на банковском счете.

После этого обвиняемый ударил жену ножом более 12 раз. От полученных ранений она скончалась на месте преступления. На этом Худяков не остановился и отправился на автомобиле к дому сына своей жены. С собой он прихватил охотничье ружье.

Там преступник смог ранить его супругу, а затем поехал уже к другому дому, где расстрелял второго сына погибшей жены. Стрелок пытался скрыться, но на одной из улиц его машину заблокировали полицейские, тогда он начал угрожать ружьем одному из них. В итоге правоохранителям удалось его задержать.

В ходе следствия Худяков признал свою вину и был признан вменяемым. Следователям он заявил, что испытывал неприязнь к женщине и ее детям, так как считал, что они к нему безразлично относятся и не ценят, поэтому решил их убить, уточнили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

За совершенные преступления по решению суда он должен провести в колонии строгого режима 24 года. Приговор в законную силу не вступил.