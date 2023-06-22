Криминал 22 июня 2023, 20:56 Убившего семью из-за 400 долларов мигранта задержали в Петербурге

Читать 360tv в

Полицейские Санкт‑Петербурга задержали мигранта, который убил семью из-за долга в размере 400 долларов. Преступление мужчина совершил 24 года назад. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ноябре 1999 года полицейские обнаружили тела 46-летнего мужчины, его 45-летней жены и их 21-летнего сына. На них были ножевые ранения и следы удушья. Выяснилось, что семья сдавала комнату в своей квартире 25-летнему мигранту. Спустя время он съехал из жилья и одолжил у семьи 400 долларов.

Реклама

Возвращать долг злоумышленник не стал. Вместо этого он убил семью вместе с сообщником. Сам организатор преступления скончался спустя три года. Однако сообщника удалось задержать накануне.