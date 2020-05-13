Убившего полковника СК мужчину отправили в психбольницу

Житель Петербурга Сергей Григорьев в октябре 2019-го зарезал сотрудника СКР Владислава Капустина. Теперь мужчину ждет принудительное лечение в психиатрической больнице.

«Применить к Григорьеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности». Ответственности Григорьеву удалось избежать из-за невменяемости.

Следствие выяснило, что петербуржец 1 октября 2019 года напал на Капустина. Он ранил сотрудника СК у проходной центрального офиса Следственного комитета. Офицера доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Во время допроса петербуржец рассказал, что остался без квартиры и начал писать заявления, но следователи их «выкидывали».

Мужчину задержали, после чего выяснилось, что он стоит на учете в психдиспансере. Кроме того, он проходил лечение в больнице имени Кащенко. Специалисты провели экспертизу и подтвердили, что у Григорьева хроническое психическое расстройство.