Криминал 01 марта 2024, 23:34 Убившего мужчину из ружья в центре Краснодара задержали СК сообщил о задержании стрелка, убившего мужчину в центре Краснодара РИА «Новости»

Читать 360tv в

Расстрелявшего мужчину в центре Краснодара задержали на месте преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, днем 1 марта 54-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины на улице Буденного. Последний скончался на месте.

Реклама

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Краснодарцу грозит до 15 лет лишения свободы. Мотивы стрельбы устанавливаются.

Видео с места преступления появилось опубликовало «360». Судя по кадрам, стрелок ждал жертву за припаркованными автомобилями. Он открыл огонь в тот момент, когда мужчина направился к своему внедорожнику. Причиной расправы над мужчиной СМИ назвали разногласия между предпринимателями. Один должен был другому огромную сумму денег.