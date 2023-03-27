Криминал 27 марта 2023, 23:58 Убившего и ограбившего супругов в Петербурге мужчину осудили

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Злоумышленника, убившего супругов и ограбившего их квартиру, осудили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Преступление мужчина совершил 30 августа 2021 года. Пострадавшие распивали алкоголь вместе с осужденным в квартире на Рябовском шоссе. В какой-то момент между ними произошла ссора, из-за чего мужчина ударил своих оппонентов ножом, отчего они погибли. После он вынес из квартиры телефоны, телевизор, системный блок, игровые наушники, деньги на сумму более 125 тысяч рублей и скрылся.

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Спустя время полицейские задержали мужчину. Его приговорили к заключению сроком на 14 лет и шесть месяцев.