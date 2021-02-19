Убившая ребенка женщина с шизофренией предстанет перед судом

Женщина с психиатрическим заболеванием, которая обвиняется в убийстве собственного ребенка, предстанет перед судом во Владимирской области, написал «Царьград».

По информации следователей, местная жительница в октябре прошлого года убила своего спящего девятилетнего сына. Сначала она задушила ребенка подушкой, а потом нанесла ему множество ударов ножом. Женщина прошла освидетельствование, проведенное комиссией экспертов-психиатров. Ей был поставлен диагноз «шизофрения параноидная». Медики пришли к выводу, что в момент совершения преступления мать мальчика не могла осознавать фактический характер своих действий.

Уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти поступило в областной суд. В отношении женщины будет рассмотрен вопрос о применении к ней меры медицинского характера. Речь идет о принудительном лечении.