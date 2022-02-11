Убивавший детей на протяжении 20 лет педофил из Орла сознался в преступлениях

Подозреваемый в многочисленных убийствах маленьких детей педофил из Орловской области сознался в преступлениях. Такую информацию предоставил Telegram-канал Baza.

Правоохранительные органы задержали его в августе прошлого года. На след маньяка они вышли после расследования дела о жестоком убийстве девятилетней девочки. Пропавшую искали несколько месяцев. В конечном итоге тело нашли в подвале дома, где она жила. По подозрению в убийстве задержали ее 61-летнего соседа.

Во время допроса оказалось, что девятилетняя девочка была не единственной жертвой орловчанина. Впервые он убил шестилетнего ребенка в 2000 году. Согласно данным следствия, мужчина заманил его в лес, где изнасиловал и убил. Труп он спрятал там же.

Следующее убийство орловчанин совершил спустя пять лет. Мужчина завел в лес 10-летнего мальчика, где позже задушил и закопал. Правоохранительные органы уверены, что он может быть причастен к еще нескольким изнасилованиям. Следствие располагает данными, что летом 2005 года мужчина надругался еще над тремя маленькими девочками.

Как сообщила Baza, всего на счету орловского педофила числится четыре убийства, одно изнасилование и пять случаев насильственных действий сексуального характера. Его могут приговорить к пожизненному заключению.