«Убивать детей вряд ли придет в голову здоровому». Психотерапевт — о стрелке в Ижевске | 360°

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«Убивать детей вряд ли придет в голову здоровому». Психотерапевт — о стрелке в Ижевске

Психотерапевт Файнзильберг: повлиять на ижевского стрелка могло ближайшее окружение

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Напавший на школу в Ижевске вооруженный мужчина страдал серьезным психическим заболеванием, а оказать влияние на его действия мог ближний круг общения. Об этом в беседе с «360» заявил психотерапевт Владимир Файнзильберг.

«Прошла информация, что он является членом неофашистской группировки. Даже если она недостоверна, то его черная одежда говорит о том, что он принадлежит к группировке профашистского толка», — сказал он.

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Файнзильберг заявил, что у стрелка в действиях наблюдается определенная цель.

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«Говорить о том, что он был психически здоров, странно: решиться на такое и убивать детей вряд ли придет в голову здоровому человеку», — продолжил он.

По словам психотерапевта, мрачная осенняя погода также способна спровоцировать людей с неустойчивой психикой на подобные поступки.

«Осенью резкие изменения погоды, отсутствие солнца тоже провоцирует дурное самочувствие. Есть связь с солнечной активностью и поведением человека», — заметил он.

Отсутствие какой-либо информации от стрелка о мотивах действий тоже указывает на наличие психического заболевания.

«Такие люди живут внутренним миром, который недоступен внешним проявлениям. Но не может быть человек быть полностью изолирован от общества и носить нацистскую символику, все равно это некая группа. Необходимо провести серьезную следственную работу», — заключил психотерапевт.

Утром 26 сентября вооруженный мужчина пришел с двумя пистолетами в школу № 88 в Ижевске и расстрелял 15 человек.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что напавший состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения».

Стрельба в школе в Ижевске

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