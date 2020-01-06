Убитый в Подмосковье мужчина работал начальником отдела в «дочке» Роскосмоса

«С. А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации „Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы“ имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация ВНИИЭМ)», — приводит агентство слова собеседника.

В госкорпорации проверили около 200 тысяч сотрудников предприятий, которые входят в контур Роскосмоса, и выяснили, что Хайкин трудился на дочернем предприятии. Ранее в Роскосмосе опровергли информацию, что в Щелковском районе застрелили их сотрудника.

5 января 2020 года в квартире поселка Биокомбинат обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди. В этой же квартире нашли труп его 31-летнего брата. По предварительным данным, в ходе конфликта младший брат убил старшего, а потом свел счеты с жизнью. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Правоохранительные органы изъяли из квартиры ружье и упаковку патронов.

ВНИИЭМ выпускает метеорологические спутники и аппараты мониторинга техногенных и чрезвычайных ситуаций из космоса