    06 января 2020, 17:13

    Убитый в Подмосковье мужчина работал начальником отдела в «дочке» Роскосмоса

    Андрей Иванов

    Убитый в ходе конфликта с братом в Подмосковье Сергей Хайкин был начальником отдела в крупной компании по производству спутников ВНИИЭМ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.
    Убитый в Подмосковье мужчина работал начальником отдела в «дочке» Роскосмоса

    «С. А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации „Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы“ имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация ВНИИЭМ)», — приводит агентство слова собеседника.

    В госкорпорации проверили около 200 тысяч сотрудников предприятий, которые входят в контур Роскосмоса, и выяснили, что Хайкин трудился на дочернем предприятии. Ранее в Роскосмосе опровергли информацию, что в Щелковском районе застрелили их сотрудника.

    5 января 2020 года в квартире поселка Биокомбинат обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди. В этой же квартире нашли труп его 31-летнего брата. По предварительным данным, в ходе конфликта младший брат убил старшего, а потом свел счеты с жизнью. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Правоохранительные органы изъяли из квартиры ружье и упаковку патронов.

    ВНИИЭМ выпускает метеорологические спутники и аппараты мониторинга техногенных и чрезвычайных ситуаций из космоса