Убитого в Петербурге ученого назвали одним из ведущих генетиков России. СМИ пишут, что он искал лекарство от рака

Каганский возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ. Как пишут «Невские новости», биолог много трудился над созданием лекарства от рака. В последнее время он разрабатывал вакцину от коронавируса в университете Эдинбурга.

Труп Каганского с признаками насильственной смерти нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Санкт-Петербурга 20 декабря. По подозрению в убийстве задержали его знакомого, у которого ученый был в гостях. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, однако задержанный это отрицает. По его версии, Каганский свел счеты с жизнью.

СМИ сообщают о том, что биолог и подозреваемый в его убийстве были одноклассниками.