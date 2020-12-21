Убитого в Петербурге ученого назвали одним из ведущих генетиков России. СМИ пишут, что он искал лекарство от рака
Биолог Александр Каганский, которого могли убить в Санкт-Петербурге, был одним из ведущих российских генетиков. Он был создателем нового биомедицинского направления и популяризировал науку среди детей. Об этом РИА «Новости» рассказали в Дальневосточном федеральном университете, где работал ученый.
Каганский возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ. Как пишут «Невские новости», биолог много трудился над созданием лекарства от рака. В последнее время он разрабатывал вакцину от коронавируса в университете Эдинбурга.
Труп Каганского с признаками насильственной смерти нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Санкт-Петербурга 20 декабря. По подозрению в убийстве задержали его знакомого, у которого ученый был в гостях. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, однако задержанный это отрицает. По его версии, Каганский свел счеты с жизнью.
СМИ сообщают о том, что биолог и подозреваемый в его убийстве были одноклассниками.