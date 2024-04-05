Криминал 05 апреля 2024, 15:07 Убитых сотрудников сельхозкооператива нашли у реки в Ростовской области СКР: двух пропавших в Ростовской области мужчин нашли убитыми

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В Ростовской области убили двух сотрудников сельскохозяйственного кооператива. Их машину и тела нашли у реки в Зимовниковском районе. Видео с места преступления показала пресс-служба регионального СУ СК России.

Мужчины 1983 и 1971 годов рождения 2 апреля уехали с работы, с тех пор их не видели. Родственники обратились в полицию. Брошенную открытой машину и тела с признаками насильственной смерти нашли в Зимовниковском районе. Криминалисты осмотрели место происшествия.

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По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Материалы передали первому отделу по расследованию особо важных дел.

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