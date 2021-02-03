Убитую учительницу из Воронежа должны были наградить

Учительницу математики, которую зарезали в Воронеже, за несколько дней до смерти наградили за многолетний добросовестный труд грамотой управления образованием. Об этом журналистам рассказала Марина Малова, заместитель директора школы №1.

«В голове до сих пор не укладывается, что ее больше нет. Только вчера мы решали какие-то вопросы, строили планы, когда будем проводить конференцию. Человек порядочный, доброжелательный, позитивный, всегда готов прийти на помощь, поддержать коллег добрым словом», — сказала она.

Погибшая учительница воспитала призеров региональных, муниципальных олимпиад и конференций.

Замдиректора узнала о случившемся от коллеги, которая с ней разговаривала по телефону во время нападения. Она позвонила ей в 20:00 и сказала, что на Наталью Васильевну напали. Позже Марине Маловой все подтвердила ее дочь.

Неизвестный напал на учительницу математики вечером 2 февраля. Педагог возвращалась из школы, когда у надземного перехода на нее напал убийца. Он нанес женщине не менее семи ударов в шею, грудь, спину и отобрал сумку и телефон.