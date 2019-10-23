Убитую Ксению Каторгину обвинили в оказании интим-услуг

Сосед по СИЗО троих задержанных жителей Челябинска записал с их слов рассказ о знакомстве с убитой и ее экс-супругом.

«Михаил Ф. рассказывает, что общался с бывшим мужем Ксении, в прошлом отбывавшим срок, и лицом, употреблявшим наркотики. Ксения — бизнес-леди, „заведующая борделем“. Марат вносит подробности: „У нее в сумочке куча справок, носит с собой“, „у нее букет целый“, — говорит собеседник про заболевания убитой. Подельники дают намеки на ее нечистую с морально-этических норм репутацию, перечисляя „клиентов“», — рассказал сокамерник.

Бывший супруг убитой Каторгиной опроверг информацию о наркотиках и интим-услугах. Также он заявил, что убийц впервые в жизни увидел, когда их показали в СМИ.

«Она была обычная девочка, работала в нормальной компании, была на хорошем счету. Честная и порядочная. Если бы у нее были такие моменты, я бы знал: мы с ней хоть и не жили уже столько времени, но остались друзьями», — рассказал экс-супруг о жизни Каторгиной.

Мужчина предположил, что клеветой на жертву подозреваемые хотят обелить себя.