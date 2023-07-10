Криминал 10 июля 2023, 23:32 Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли в базу «Миротворца» Карточка с убитым замглавы отдела мобилизации Краснодара появилась в базе «Миротворца»

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Карточка с убитым заместителем начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станиславом Ржицким появилась на украинском сайте «Миротворец». Об этом сообщило РИА «Новости».

На фотографии убитого разместили надпись красного цвета «ликвидирован». Скандально известный украинский сайт «Миротворец» публикует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской народных республик и других людях, подписывая их как «изменники родины».

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По данным СМИ, Ржицкого убили ранним утром, когда тот отправился на пробежку. Его подкараулили около спортивного комплекса «Олимп». Неизвестный, по данным Telegram-канал Shot, выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому и скрылся с места преступления. Замначальника отдела по мобилизационной работе скончался на месте.

По факту убийства уже возбудили уголовное дело. Нападавшего ищут. Предварительно, нападавшему около 30-40 лет. Он среднего телосложения, был одет в голубую кепку и черную одежду.